|В Ивано-Франковске группа мужчин расстреляла ночной клуб
|01.04.2018 11:21
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Ивано-Франковске возле одного из ночных клубов произошла стрельба, задержаны 11 человек, причастных к инциденту. Об этом в сети Facebook сообщила Патрульная полиция Ивано-Франковской области.
По словам правоохранителей, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка, информирует svodka.net.
На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного — в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба. В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали.
В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастны к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Незалежноси, а пятерых мужчин — задержали.
Во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных — не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганкськои областей. Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции.
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Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.