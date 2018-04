60 российских дипломатов, которых в США объявили персонами нон грата, вылетели из страны двумя спецрейсами. Из посольства в Вашингтоне дипломаты и члены их семей выехали на автобусах Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook .США покинули также члены их семей. В общей сложности в Россию отправился 171 человек. Они вылетели двумя спецрейсами правительственного авиаотряда компании "Россия".Из посольства в Вашингтоне дипломаты и члены их семей выехали на автобусах. Их провожали под аплодисменты и марш "Прощание славянки".Россияне улетели двумя группами на самолетах Ил-96. Первая сделала остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать дипломатов из Генерального консульства и постоянного представительства России. Вторая группа сразу улетела в Россию. Дипломаты должны прибыть сегодня днем.26 марта президент США Дональд Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.К 29 марта вслед за Британией и США российских дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд государств отозвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавровобъявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



