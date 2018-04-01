Данилюк заявил, что Минфин продолжит бороться за легализацию и законодательное регулирование игорного бизнеса

В результате государственный бюджет продолжает терять, по оценкам экспертов, до 5 млрд грн ежегодно, сообщает пресс-служба министерства.

Данилюк отметил, что сейчас в стране идет активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса. Тем не менее, Минфин продолжает настаивать на необходимости принятия комплексного закона.

"Соответствующий законопроект уже два года в Верховной Раде, но пока не рассмотрен ... Лоббистские группы не дают рассмотреть в парламенте комплексный правительственный законопроект. Потому что выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Игровые конторы на каждом шагу - их больше, чем аптек ", - сказал Данилюк.

"Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, ведь азартные игры имеют негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений, государство теряет ежегодно", - уточнил он.

Данилюк также заявил, что Минфин продолжит бороться за легализацию и законодательное регулирование игорного бизнеса всеми доступными способами.

Напомним, что министр финансов Александр Данилюк призвал парламент легализовать лотерейный бизнес в Украине.