|Ну теперь-то русские точно не отвертятся: У сирийских боевиков найдено химоружие, произведенное в Солсбери
|01.04.2018 11:26
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Сергей Скрипаль был отравлен в городе, производящем химическое оружие.
В Сети распространяется фотография снаряда, захваченного силами Башара Асада у проамериканских боевиков в Сирии.
На этом снаряде крупными четкими буквами стоит штамп производителя: «Солсбери, Англия». Каким образом к боевикам попало английское химическое оружие, неизвестно.
Сам же город Солсбери теперь известен всему миру благодаря отравлению в нем нервно-паралитическим газом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В Сети с юмором восприняли сирийскую находку. И сразу вспомнили, что буквально через несколько дней после инцидента премьер-министр Тереза Мэй обвинила в нем России и назвала газ «Новичок».
, - написал один из пользователей.
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