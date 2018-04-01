

Фото: globallookpress.com

Сергей Скрипаль был отравлен в городе, производящем химическое оружие.

В Сети распространяется фотография снаряда, захваченного силами Башара Асада у проамериканских боевиков в Сирии.

На этом снаряде крупными четкими буквами стоит штамп производителя: «Солсбери, Англия». Каким образом к боевикам попало английское химическое оружие, неизвестно.

Сам же город Солсбери теперь известен всему миру благодаря отравлению в нем нервно-паралитическим газом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Сети с юмором восприняли сирийскую находку. И сразу вспомнили, что буквально через несколько дней после инцидента премьер-министр Тереза Мэй обвинила в нем России и назвала газ «Новичок».

, - написал один из пользователей.

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