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Работавший в 2007 году заместителем генерального директора
Центрального научно-исследовательского института промышленных
стальных конструкций Вадим Лукашевич посоветовал не подходить
близко к ракете-носителю "Восток" на ВДНХ и памятнику Юрию
Гагарину. Вадим Лукашевич: Не пускайте никого из своих родных
к этой ракете ближе ее высоты Фото: Вадим Лукашевич / Facebook
российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, работавший в 2007 году
заместителем генерального директора Центрального
научно-исследовательского института промышленных стальных
конструкций им. академика Мельникова ()."Думаю, в свете
случившегося в Кемерово это должны знать все", – подчеркнул
он.Лукашевич отметил, что ЦНИИПСК в советское время был
разработчиком всей нормативной строительной документации и
единственной организацией, которая имела право проектировать
металлоконструкции массой свыше 500 тонн. Почти все высотные
памятники в СССР разрабатывали специалисты института. По словам
эксперта, в 2007 году в "Год космоса" в России он курировал в
институте работы на космических памятниках в Москве, в числе
которых была ракета-носитель "Восток" на ВДНХ, перед павильоном
"Космос".Лукашевич сообщил, что штатное положение ракеты-носителя
"Восток" – горизонтальное, однако на ВДНХ она уже более 40 лет
стоит вертикально."По документации, необходимо ракету периодически
опускать и проводить регламентные работы – в первое
(советское) время это периодически выполнялось, но последние лет
20–25 – уже нет. Конструкция окончательно стала вертикальным
статичным монументом, из всех гидромагистралей давно слили рабочую
жидкость, и за долгие годы вся система (магистрали, шланги,
домкраты, уплотнители и т.п.) пришла в полную негодность", –
предупредил он.Эксперт добавил, что в 1960-е годы на первые две
ступени военный ракеты, взятые из арсенала, сверху надстроили
имитацию третьей ступени, однако никаких упоминаний об этих работах
в архиве найти не удалось."Обследовали объект как есть. Картина по
состоянию на конец 2006-го – начало 2007 года крайне
удручающая. Нивелировочные исследования показали существенное
отклонение объекта (ракеты) от вертикали, видимое даже
невооруженным взглядом... Объект может упасть в любой момент от
сильного порыва ветра. Это заключение ЦНИИПСК на 2007 год", –
подчеркнул он.По словам Лукашевича, как замгендиректора по
экономике и финансам ЦНИИПСК он вел длительные переговоры с
заказчиком в лице бывшего главного архитектора ВДНХ. Институт
оценил работы примерно в 12 млн руб. ($210 тыс.), однако ВДНХ
пытался "подсунуть на субподряд фирмочку", выставившую цену,
большую примерно в пять раз."Мы жестко стояли на том, что нашим
субподрядчиком будет только разработчик установщика. Мною был
подготовлен договор с ВДНХ с учетом пожеланий заказчика об откате,
мы заложили в смету "божеский" откат "всего" в размере 15%. ВДНХ на
это рассмеялось. Я сделал вторую смету с откатом 25% – им
снова было мало. Наш последний вариант сметы с заложенным в нее
40-процентным откатом они все-таки взяли, мурыжили несколько
месяцев, но так и не подписали", – заявил он.Эксперт
утверждает, что в итоге ракету просто покрасили новой белой
краской."Это история 2007 года – сейчас на календаре 2018-й.
Не пускайте никого из своих родных и близких к этой ракете ближе ее
высоты, а лучше вообще не приближайтесь к ней ближе 60–80
метров", – предупредил Лукашевич.Также он считает опасным для
окружающих памятник Юрию Гагарину на площади Гагарина на московском
Ленинском проспекте, поскольку примерно в 2000 году мэрия Москвы
отказалась продлевать договор с ЦНИИПСК на авторское сопровождение
эксплуатации монумента, следовательно в 2007 году памятник
находился в плохом состоянии."Подобные монументы требуют
постоянного мониторинга состояния несущих конструкций. Проверка
выяснила ужасную картину – внутри мокро – в "голове, шее
и плечах" образовались трещины шириной в палец, через которые
внутрь попадают атмосферные осадки. Обследование проводилось в
дождь, внутри должно было быть сухо, но наш сотрудник вылез оттуда
насквозь промокшим, словно был все это время на улице под дождем. А
это значит – неконтролируемые изменения внутреннего
каркаса/стыков с возможной потерей прочности", – рассказал
он.По словам Лукашевича, институт не смог найти городскую службу,
которая отвечает за состояние монумента, следовательно не смогли
договориться о его детальном обследовании и мониторинге."Сейчас
2018 год – на всякий случай не подходите к памятнику на
расстояние, меньшее полутора его высот", – подчеркнул он.
https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1101935373279827
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
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