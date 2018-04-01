Работавший в 2007 году заместителем генерального директора Центрального научно-исследовательского института промышленных стальных конструкций Вадим Лукашевич посоветовал не подходить близко к ракете-носителю "Восток" на ВДНХ и памятнику Юрию Гагарину. Вадим Лукашевич: Не пускайте никого из своих родных к этой ракете ближе ее высоты Фото: Вадим Лукашевич / Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, работавший в 2007 году заместителем генерального директора Центрального научно-исследовательского института промышленных стальных конструкций им. академика Мельникова ()."Думаю, в свете случившегося в Кемерово это должны знать все", – подчеркнул он.Лукашевич отметил, что ЦНИИПСК в советское время был разработчиком всей нормативной строительной документации и единственной организацией, которая имела право проектировать металлоконструкции массой свыше 500 тонн. Почти все высотные памятники в СССР разрабатывали специалисты института. По словам эксперта, в 2007 году в "Год космоса" в России он курировал в институте работы на космических памятниках в Москве, в числе которых была ракета-носитель "Восток" на ВДНХ, перед павильоном "Космос".Лукашевич сообщил, что штатное положение ракеты-носителя "Восток" – горизонтальное, однако на ВДНХ она уже более 40 лет стоит вертикально."По документации, необходимо ракету периодически опускать и проводить регламентные работы – в первое (советское) время это периодически выполнялось, но последние лет 20–25 – уже нет. Конструкция окончательно стала вертикальным статичным монументом, из всех гидромагистралей давно слили рабочую жидкость, и за долгие годы вся система (магистрали, шланги, домкраты, уплотнители и т.п.) пришла в полную негодность", – предупредил он.Эксперт добавил, что в 1960-е годы на первые две ступени военный ракеты, взятые из арсенала, сверху надстроили имитацию третьей ступени, однако никаких упоминаний об этих работах в архиве найти не удалось."Обследовали объект как есть. Картина по состоянию на конец 2006-го – начало 2007 года крайне удручающая. Нивелировочные исследования показали существенное отклонение объекта (ракеты) от вертикали, видимое даже невооруженным взглядом... Объект может упасть в любой момент от сильного порыва ветра. Это заключение ЦНИИПСК на 2007 год", – подчеркнул он.По словам Лукашевича, как замгендиректора по экономике и финансам ЦНИИПСК он вел длительные переговоры с заказчиком в лице бывшего главного архитектора ВДНХ. Институт оценил работы примерно в 12 млн руб. ($210 тыс.), однако ВДНХ пытался "подсунуть на субподряд фирмочку", выставившую цену, большую примерно в пять раз."Мы жестко стояли на том, что нашим субподрядчиком будет только разработчик установщика. Мною был подготовлен договор с ВДНХ с учетом пожеланий заказчика об откате, мы заложили в смету "божеский" откат "всего" в размере 15%. ВДНХ на это рассмеялось. Я сделал вторую смету с откатом 25% – им снова было мало. Наш последний вариант сметы с заложенным в нее 40-процентным откатом они все-таки взяли, мурыжили несколько месяцев, но так и не подписали", – заявил он.Эксперт утверждает, что в итоге ракету просто покрасили новой белой краской."Это история 2007 года – сейчас на календаре 2018-й. Не пускайте никого из своих родных и близких к этой ракете ближе ее высоты, а лучше вообще не приближайтесь к ней ближе 60–80 метров", – предупредил Лукашевич.Также он считает опасным для окружающих памятник Юрию Гагарину на площади Гагарина на московском Ленинском проспекте, поскольку примерно в 2000 году мэрия Москвы отказалась продлевать договор с ЦНИИПСК на авторское сопровождение эксплуатации монумента, следовательно в 2007 году памятник находился в плохом состоянии."Подобные монументы требуют постоянного мониторинга состояния несущих конструкций. Проверка выяснила ужасную картину – внутри мокро – в "голове, шее и плечах" образовались трещины шириной в палец, через которые внутрь попадают атмосферные осадки. Обследование проводилось в дождь, внутри должно было быть сухо, но наш сотрудник вылез оттуда насквозь промокшим, словно был все это время на улице под дождем. А это значит – неконтролируемые изменения внутреннего каркаса/стыков с возможной потерей прочности", – рассказал он.По словам Лукашевича, институт не смог найти городскую службу, которая отвечает за состояние монумента, следовательно не смогли договориться о его детальном обследовании и мониторинге."Сейчас 2018 год – на всякий случай не подходите к памятнику на расстояние, меньшее полутора его высот", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1101935373279827 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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