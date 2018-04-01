|В ночном клубе в Ивано-Франковске произошла перестрелка: есть раненые
|01.04.2018 11:30
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В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировалиПолиция задержала 11 человек за стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске.
Фото: полиция
Около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка, сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.
На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать.
Патрульные задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба.
В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастны к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Независимости, а пятерых мужчин - задержали.
Во всех автомобилях была автоматическая и травматическое оружие. Все 11 задержанных - не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей. Мужчин освидчилы на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции. Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, что в Киеве на проспекте Глушкова два водителя устроили стрельбу.