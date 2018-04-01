|Дієта прими-балерини: Катерина Кухар розповіла, як зберегти фігуру (ФОТО)
|01.04.2018 11:35
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Днями прима-балерина Катерина Кухар, тренер "Танці з зірками", стала народною артисткою України. Красуня дивує не лише талантом, але й неймовірним виглядом - зрештою, балериною бути непросто, потрібно завжди підтримувати себе у формі.
У одному з інтерв'ю танцовщица поділилася списком заборонених продуктів.
"Виноград, картопля, борошняне і авокадо. Про фаст-фуд, я думаю, можна не згадувати, від нього ви вже напевно давно відмовилися. Також я раджу наповнювати шлунок поступово і маленькими порціями. Рекомендую в свій раціон ввести цитрусові, якщо немає протипоказань", - розповідає зірка.
Ранок танцовщица завжди починає зі склянки теплової води з лимоном, а от після обіду любить випити апельсиново-грейпфрутовий свіжовичавлений сік.
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