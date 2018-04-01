За месяц в этих странах погибли восемь военнослужащих США. В общей сложности с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных.

Пентагон в марте понес самые большие потери с начала операции Непоколебимая смелость против Исламского государства в Сирии и Ираке, информирует svodka.net.

За месяц в этих странах погибли восемь военнослужащих США. Операция ​коалиции США началась 8 августа 2014 года и длится до сих пор.

Напомним, 29 марта двое американских военных погибли при взрыве самодельной бомбы в сирийском городе Манбидж, еще пять членов коалиции были ранены.

15 марта на западе Ирака разбился вертолет американских ВВС HH-60 Pave Hawk, погибли все семь находившихся на его борту членов экипажа, включая трех офицеров.

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В общей сложности с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных. 13 из них погибли при выполнении боевых заданий, 46 — в результате различных инцидентов.

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