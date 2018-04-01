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Российский блогер Светов заявил, что неизвестные избили его в аэропорту Кемерово и посадили на рейс до Москвы
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01.04.2018 11:37
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Блогер Михаил Светов сообщил, что на выходе из аэропорта в Кемерово
его схватили 15 человек в штатском и после угроз и избиения завели
обратно в салон самолета. Михаил Светов заявил, что
напавшие действовали скоординировано с работниками аэропорта
Фото: Mikhail Svetov / Facebook "В Кемерово меня прямо на выходе из
аэропорта выхватили 15 крепко сбитых человек в штатском. Затащили
силой в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон.
Угрожали, побили. Затем силой посадили на рейс обратно в Москву.
Эскортом, под локотки, завели в салон", – написал он.По словам
блогера, напавшие представились шахтерами, но "действовали
полностью скоординировано с работниками аэропорта"."Сейчас я в
порядке. Сижу в абсолютно пустом самолете обратно в Москву. Самое
главное, все кто собирался пойти на лекцию, ни в коем случае туда
не идите. У них был адрес, где я буду выступать", – заявил Светов.
https://www.facebook.com/mikhail.svetov/videos/10160143086515510/
Активист Либертарианской партии Дмитрий Клепиков сообщил
"ОВД-Инфо", что Светов прилетел в Москву.
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