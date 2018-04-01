Блогер Михаил Светов сообщил, что на выходе из аэропорта в Кемерово его схватили 15 человек в штатском и после угроз и избиения завели обратно в салон самолета. Михаил Светов заявил, что напавшие действовали скоординировано с работниками аэропорта Фото: Mikhail Svetov / Facebook "В Кемерово меня прямо на выходе из аэропорта выхватили 15 крепко сбитых человек в штатском. Затащили силой в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон. Угрожали, побили. Затем силой посадили на рейс обратно в Москву. Эскортом, под локотки, завели в салон", – написал он.По словам блогера, напавшие представились шахтерами, но "действовали полностью скоординировано с работниками аэропорта"."Сейчас я в порядке. Сижу в абсолютно пустом самолете обратно в Москву. Самое главное, все кто собирался пойти на лекцию, ни в коем случае туда не идите. У них был адрес, где я буду выступать", – заявил Светов. https://www.facebook.com/mikhail.svetov/videos/10160143086515510/ Активист Либертарианской партии Дмитрий Клепиков сообщил "ОВД-Инфо", что Светов прилетел в Москву. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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