В воскресенье, 1 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил досрочную отставку Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области. Об этом передает Интерфакс.

"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А. Г. о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А. Г. по собственному желанию. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области", - говорится в указе, который вступает в силу со дня его подписания.

Так, временно исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель главы региона Сергей Цивилев.

Как сообщал svodka.net ранее, в России губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку со своего поста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира