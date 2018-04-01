Погода, Новости, загрузка...
Путин одобрил внезапную отставку губернатора Кемеровской области и назвал имя нового чиновника
01.04.2018 11:47

В воскресенье, 1 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил досрочную отставку Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области. Об этом передает Интерфакс.

"В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А. Г. о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А. Г. по собственному желанию. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области", - говорится в указе, который вступает в силу со дня его подписания.

Так, временно исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель главы региона Сергей Цивилев.

Как сообщал svodka.net ранее, в России губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку со своего поста.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить