В болгарской Софии завершилось многоборье в рамках Кубка мира, а также квалификация в финалы в отдельных видах у гимнасток, выступающих в индивидуальном и групповом первенстве. Об этом сообщает пресс-служба ФГУ, передает

Дебютантка этапов Кубка мира, наша юная грация Власти Никольченко показала в многоборье итоговое седьмое место, а также квалифицировалась в конец с булавами и лентой. В финале с обручем она вторая запасная.

Наша грация Алена Дьяченко допустила ряд ошибок, которые не позволили ей занять высокое место в многоборье, однако все равно квалифицировалась в конец с булавами.

Украинские гимнастки прекрасно справились с программой по 5 обручами, но допустили несколько ошибок в упражнении с мячами и скакалками. В итоге, они заняли шестое место в многоборье и квалифицировались в оба финала.

Заметим, что уже сегодня определятся обладательницы наград данного Кубке мира.

Напомним, на этапе Гран-при во французском Тье завершились финалы в отдельных и командных видах художественной гимнастике. Украинские грации были представлены во всех финалах, за исключением финала с мячом, и показали высокие результаты.

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