|Джошуа объединил три пояса чемпиона мира
|01.04.2018 11:53
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Британец впервые провел на ринге все 12 раундовЧемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа победил в объединительном бою в Кардиффе обладателя титула чемпиона мира по версии WBO новозеландца Джозефа Паркера.
Фото: EPAUPG
Бойцы провели на ринге все 12 раундов. Джошуа победил единогласным решением судей.
28-летний Джошуа остался непобежденным, получив 21 победу в профессиональной карьере. Однако британец впервые не смог завершить поединок досрочно.
26-летний Паркер потерпел первое поражение, в его активе значатся 24 победы (18 - нокаутом).
Таким образом, британский боксер стал обладателем трех (из четырех) поясов основных организаций, присуждают титул чемпиона мира - WBA, IBF и WBO, а также одного пояса второстепенной организации - IBO.
Напомним, что чемпионом мира по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер.
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