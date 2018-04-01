Британец впервые провел на ринге все 12 раундов

Бойцы провели на ринге все 12 раундов. Джошуа победил единогласным решением судей.

28-летний Джошуа остался непобежденным, получив 21 победу в профессиональной карьере. Однако британец впервые не смог завершить поединок досрочно.

26-летний Паркер потерпел первое поражение, в его активе значатся 24 победы (18 - нокаутом).

Таким образом, британский боксер стал обладателем трех (из четырех) поясов основных организаций, присуждают титул чемпиона мира - WBA, IBF и WBO, а также одного пояса второстепенной организации - IBO.

Напомним, что чемпионом мира по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер.