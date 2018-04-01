В прошлом году 22,9% украинцев работали в теневом секторе экономики, то есть работали без официального оформления, передает со ссылкой на данные Госстатистики.

В частности, по данным ведомства, в 2017 году количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет достигало 3 млн 695,6 тысяч человек, или 22,9% от общего количества занятого населения соответствующего возраста.

При этом в неофициальном секторе экономики, было задействовано 1 млн 514,7 тысяч женщин, или 19,5% от всего занятого населения, и 2 млн 180,9 тысяч мужчин, или 26%.

При этом в городах неформальная занятость является меньшей — на города пришлось 15,3% неофициально работающих украинцев, в то время как по сельской местности, то этот показатель достигает 39,6%.

Напомним, как сообщили в Государственной службе занятости, пока у краинцев, которые работают неофициально, есть единственный выход — искать новую легальную работу.

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