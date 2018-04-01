|В Ивано-Франковске 11 злоумышленников открыли стрельбу рядом с ночным клубом
|01.04.2018 12:08
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В воскресенье ночью, 1 апреля, неизвестные открыли стрельбу близко одного из ночных клубов в Ивано-Франковске, после чего были задержаны 11 человек, причастных к инциденту. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции области.
Известно, что в результате стрельбы двое посетителей получили огнестрельные ранения в ноги, их доставили в госпиталь.
По словам правоохранителей, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.
Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать.
Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах за ночным клубом.
В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Незалежности, а пятерых мужчин - задержали.
Во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных жители Киевской, Харьковской и Луганкской областей. Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции.
Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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