В воскресенье ночью, 1 апреля, неизвестные открыли стрельбу близко одного из ночных клубов в Ивано-Франковске, после чего были задержаны 11 человек, причастных к инциденту. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции области.

Известно, что в результате стрельбы двое посетителей получили огнестрельные ранения в ноги, их доставили в госпиталь.

По словам правоохранителей, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.

Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать.

Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах за ночным клубом.

В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Незалежности, а пятерых мужчин - задержали.

Во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных жители Киевской, Харьковской и Луганкской областей. Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции.

Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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