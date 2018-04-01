Знаменитый российский боксер Александр Поветкин хочет встретиться с непобедимым украинским чемпионом Александром Усиком. Об этом «Русский Витязь» заявил после того, как нокаутировал британца Дэвида Прайса в андеркарде боя Джошуа — Паркер.

«Я хочу боксировать с чемпионами, но не все так просто. Джошуа сейчас наверняка займется переговорами с Уайлдером, следовательно с ними встретиться точно не получится. Усик? Почему бы и нет. Он олимпийский чемпион. Пускай переходит в супертяжи, и мы организуем этот бой. Это не Кличко, но тоже хороший соперник», — сказал Поветкин в комментарии Przeglad sportowy, информирует svodka.net.

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