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Поветкин вызывает Усика на бой
01.04.2018 12:09
Поветкин вызывает Усика на бой

Знаменитый российский боксер Александр Поветкин хочет встретиться с непобедимым украинским чемпионом Александром Усиком. Об этом «Русский Витязь» заявил после того, как нокаутировал британца Дэвида Прайса в андеркарде боя Джошуа — Паркер.

«Я хочу боксировать с чемпионами, но не все так просто. Джошуа сейчас наверняка займется переговорами с Уайлдером, следовательно с ними встретиться точно не получится. Усик? Почему бы и нет. Он олимпийский чемпион. Пускай переходит в супертяжи, и мы организуем этот бой. Это не Кличко, но тоже хороший соперник», — сказал Поветкин в комментарии Przeglad sportowy, информирует svodka.net.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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