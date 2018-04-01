Организаторов акций протеста против мусорного полигона Ядрово в подмосковном Волоколамске Артема Любимова задержали за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Артема Любимова задержали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции Фото: telegra.ph "В спецоперации по поимке отдельно опасного преступника принимали участие две патрульные и две гражданские машины. За Артемом следили несколько дней", – сообщил адвокат.По мнению Кунаева, власти таким образом хотят сорвать выступление Любимова на митинге 1 апреля в Волоколамске."После досмотра машины сотрудниками полиции в нарушение всех норм Артема и его водителя доставили в ОМВД по городскому округу Истра, где якобы в 22.30 был составлен протокол о его задержании", – отметил адвокат.Любимова обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Рассмотрение его дела состоится 2 апреля. Активист подал в дежурную часть заявление о превышении производившими задержание сотрудниками полиции полномочий."Артем настроен решительно, просит провести митинг, несмотря ни на что, и показать этим идиотам, что волоколамский протест идет от жителей, а не от конкретных активистов", – заявил Кунаев.По его словам, Любимов объявил голодовку. Полиция в России охраняет свалки, чиновников и ловит борцов за чистый воздух.АРТЁМ ЛЮБИМОВ ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ!Волоколамск не запугать!https://t.co/k5jEUwN0HO — Denis Kunaev (@d_kunaev) 1 апреля 2018 г. 21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что никаких средств защиты власти не предоставляли.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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