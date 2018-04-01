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В РФ задержали организатора акций протеста против мусорного полигона в Волоколамске. Он объявил голодовку
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01.04.2018 12:09
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Организаторов акций протеста против мусорного полигона Ядрово в
подмосковном Волоколамске Артема Любимова задержали за
"неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Артема
Любимова задержали за неповиновение законному распоряжению
сотрудника полиции Фото: telegra.ph "В спецоперации по поимке
отдельно опасного преступника принимали участие две патрульные и
две гражданские машины. За Артемом следили несколько дней", –
сообщил адвокат.По мнению Кунаева, власти таким образом хотят
сорвать выступление Любимова на митинге 1 апреля
в Волоколамске."После досмотра машины сотрудниками полиции в
нарушение всех норм Артема и его водителя доставили в ОМВД по
городскому округу Истра, где якобы в 22.30 был составлен протокол о
его задержании", – отметил адвокат.Любимова обвиняют в
неповиновении законному распоряжению сотрудника
полиции. Рассмотрение его дела состоится 2 апреля.
Активист подал в дежурную часть заявление о превышении
производившими задержание сотрудниками полиции полномочий."Артем
настроен решительно, просит провести митинг, несмотря ни на что, и
показать этим идиотам, что волоколамский протест идет от жителей, а
не от конкретных активистов", – заявил Кунаев.По его словам,
Любимов объявил голодовку.
Полиция в России охраняет
свалки, чиновников и ловит борцов за чистый воздух.АРТЁМ ЛЮБИМОВ
ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ!Волоколамск не
запугать!https://t.co/k5jEUwN0HO
— Denis Kunaev (@d_kunaev) 1 апреля 2018 г.
21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского
Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном
управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех
десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили,
что местным жителям выдали первую партию
средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще
одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают,
что никаких средств защиты власти не
предоставляли.Волоколамск расположен в 98 км к западу от
Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс.
человек.
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