|В Индии в результате обрушения здания погибло 10 человек и около 50 под завалами
|01.04.2018 12:15
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В субботу, 31 марта, в Индии обрушилось четырехэтажное здание отеля в городе Индаур. Об этом информирует Asian Age.
Известно, что в результате инцидента погибли девять человек. Отмечается, что под завалами могут находиться около 50 человек.
Здание обрушилось в субботу поздно вечером. Из-под завалов достали десять человек - две женщины и семеро мужчин погибли, один пострадавший находится в критическом состоянии.
Сотрудники спасательных служб продолжают разбирать завалы. Причины обрушения здания пока не сообщаются.
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