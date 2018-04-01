В субботу, 31 марта, в Индии обрушилось четырехэтажное здание отеля в городе Индаур. Об этом информирует Asian Age .

Известно, что в результате инцидента погибли девять человек. Отмечается, что под завалами могут находиться около 50 человек.

Здание обрушилось в субботу поздно вечером. Из-под завалов достали десять человек - две женщины и семеро мужчин погибли, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Сотрудники спасательных служб продолжают разбирать завалы. Причины обрушения здания пока не сообщаются.

Как сообщал svodka.net, во Львовской области в результате обвала грунта погиб десятилетний ребенок.

По данным правоохранителей, недалеко от одного из домохозяйств дети копали землянку для игры, при этом пласт почвы упал и засыпал одного из них.

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