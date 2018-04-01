Оккупированные земли Донбасса вернутся в Украину мирным путем. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Волновахи в Донецкой области, передает

"Проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном, мы обратились к президенту Российской Федерации и дожали его, чтобы он подписал заявление, согласно которому 30 марта текущего года должно наступить перемирие на Донбассе. Это перемирие нам нужно как воздух, потому что это - условия по которым мы можем вводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета безопасности ООН. Чтобы на все оккупированной территории пришли миротворцы", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Украине нужны миротворцы, которые будут присутствовать на всей оккупированной территории, результатом чего является то, что российские войска уйдут обратно в Россию.

"И мы мирным путем вернем украинскую землю", - подчеркнул Президент.

Напомним, режим прекращения огня, согласованный сторонами конфликта в связи с Пасхой, вступил в силу в Донбассе 30 марта.

Как сообщал , уже 30 марта, с начала пасхального перемирия, которое было объявлено в полночь этого дня, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины.

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