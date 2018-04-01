Эти мобильные приложения помогут найти собеседника, друга, вторую половинку или просто партнера для периодических встреч, пишет со ссылкой на .

Badoo

Это самая большая сеть знакомств в мире, где каждый новый пользователь сразу же указывает цель своей регистрации, будь то простое общение или желание пойти на свидание. Badoo отличается удобным интерфейсом, функцией видеочата, а также уникальным режимом поиска двойников. Последний позволяет найти людей, похожих на вас, или же, наоборот, похожих на тех, кто вам симпатичен. К примеру, на любимую знаменитость.

Мамба

Этот сервис называет себя настоящим проводником любви, что и привлекает пользователей, которые ищут вторую половинку. Специально для этого реализована удобная система поиска с возможностью выбора только интересующих параметров. При этом сам пользователь отдельным списком всегда видит тех, кто просматривал его страницу. В числе достоинств – очень подробные анкеты, функция видеочатов и возможность скрыть свой возраст.

MyLove

Простой и понятный сервис для общения с противоположным полом или для поиска серьёзных отношений. Пользователям доступны подробные анкеты, поиск по геолокации, комментарии к фото и возможность знакомиться без собственного фото в профиле, то есть практически анонимно. В опциях приложения можно выбрать страну поиска. Нет никаких платных подписок, а за реальные деньги можно лишь увеличить слава своей анкеты.

LovePlanet

В этом приложении можно указать цель вашей регистрации. Именно с учетом этих настроек будет формироваться лента ближайших к вам пользователей. С каждым из них вы сможете общаться анонимно, скрывая свой профиль от других. Приложение поддерживает трансляции, которые автоматически будут предлагаться огромному количеству пользователей.

Tinder

Наверное, самый известный сервис для знакомств. Он позволяет без лишних действий и настроек перейти к поиску и листать сотни и тысячи фото пользователей, отмечая только понравившихся. Вы можете скрыть свой возраст, дополнить профиль снимками из Instagram и подробно рассказать о себе.

ДругВокруг

С точки зрения возможностей, это один из самых продвинутых сервисов. Абсолютно бесплатно он информирует о тех, кто просматривал ваш профиль, и позволяет сделать закладку, чтобы позже вернуться к этому человеку. Общаться можно анонимно. Другие особенности сервиса – возможность отправки голосовых сообщений, множество ярких стикеров и установка пароля.

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