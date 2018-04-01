Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул выразил сожаление, что Верховная Рада до сих пор не отменила необходимость электронного декларирования для активистов. Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта Скриншот: 112 Украина / YouTube Он выразил сожаление, что Верховная Рада до 1 апреля не смогла отменить эту норму."НАПК в этом вопросе на стороне общественных активистов относительно необходимости отмены предоставления деклараций теми гражданами, которые занимаются антикоррупционными расследованиями", – заявил Мангул.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. Его собираются внести в повестку дня на 3 апреля.29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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