В ночь на воскресенье, 1 апреля, в округе Гопалгандж в центральной части Бангладеш произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого восемь человек погибли, а 26 пострадали, передает со ссылкой на bdnews24.

“По меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 пострадали после того, как автобус съехал в кювет”, — пишет издание.

По информации полиции, водитель не справился с управлением, автобус врезался в трубу и съехал в кювет на шоссе между городами Дакка и Кхулна.

Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных травм.

Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, туристический автобус, пассажирами которого были граждане России, попал в ДТП в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира