|Смертельное ДТП в Бангладеш: восемь человек погибли, 26 пострадали
|01.04.2018 12:26
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В ночь на воскресенье, 1 апреля, в округе Гопалгандж в центральной части Бангладеш произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого восемь человек погибли, а 26 пострадали, передает со ссылкой на bdnews24.
“По меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 пострадали после того, как автобус съехал в кювет”, — пишет издание.
По информации полиции, водитель не справился с управлением, автобус врезался в трубу и съехал в кювет на шоссе между городами Дакка и Кхулна.
Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных травм.
Всех пострадавших госпитализировали.
Напомним, туристический автобус, пассажирами которого были граждане России, попал в ДТП в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши.
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