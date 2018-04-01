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В Швейцарии пять человек погибли в результате схода лавины
01.04.2018 12:26
В Швейцарии пять человек погибли в результате схода лавины
На поиски тел погибших отправили вертолет
В горах Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на склоне горы.
В Швейцарии пять человек погибли в результате схода лавины Фото: twitter.com/MVS_UA

случай произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс, сообщает телеканал SRF.

В полиции региона заявили, что на поиски тел погибших отправили вертолет.

Напомним, что во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли два лыжницы.

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