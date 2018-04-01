В Швейцарии пять человек погибли в результате схода лавины На поиски тел погибших отправили вертолет В горах Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на склоне горы. Фото: twitter.com/MVS_UA случай произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс, сообщает телеканал SRF. В полиции региона заявили, что на поиски тел погибших отправили вертолет. Напомним, что во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли два лыжницы. На выборах в Швейцарии побеждают противники ЕС и мигрантов

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