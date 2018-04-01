В Индии обрушился четырехэтажный отель в городе Индаур, в результате чего есть жертвы.

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Из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых (две женщины и семь мужчин) умерли в больнице, а один – находится в критическом состоянии, сообщает Asian Age, информирует svodka.net.

Всего в здании отеля было 25 комнат. По предварительным данным, под завалами гостиницы могут находиться еще 50 человек.

«Мы опасаемся, что в ловушке под обломками отеля оказались многие люди… Я не могу сейчас сказать, сколько людей находится под руинами», – заявил мэр муниципалитета Индаура Малини Гаур.

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В полиции отмечают, что отель мог обрушиться из-за автомобиля, который въехал в него на высокой скорости.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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