В городе Санта-Паула в Калифорнии (США) легкомоторный самолет врезался в контейнер, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ABC News, передает

По предварительной информации, он загорелся после аварии. Самолет упал на склад, который находится менее чем в километре от аэропорта.

Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, во Франции близко от города Сен-Шамон у автотрассы упал самолет, два человека погибли.

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