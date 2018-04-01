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В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
01.04.2018 12:34

В городе Санта-Паула в Калифорнии (США) легкомоторный самолет врезался в контейнер, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ABC News, передает

По предварительной информации, он загорелся после аварии. Самолет упал на склад, который находится менее чем в километре от аэропорта.

Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, во Франции близко от города Сен-Шамон у автотрассы упал самолет, два человека погибли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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