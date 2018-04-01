|Столкновения на границе Израиля и сектора Газа: не менее 15 погибших
|01.04.2018 12:34
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Еще около 70 человек были раненыВ ходе столкновений между израильскими военными и палестинцами на границе между Израилем и сектором Газа погибли по меньшей мере 15 человек и как минимум 70 были ранены.
Сектор Газа: отец одного из трех палестинских детей убитых в ходе боев между Израилем и ХАМАС. Фото: АFР
По информации палестинских медиков, 31 марта были ранены около 70 человек. Спикер Минобороны Израиля сказал, что в ведомстве изучают подробности беспорядков 31 марта, сообщает Reuters.
Палестинский президент Махмуд Аббас заявил, что Израиль несет ответственность за жертвы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что страна защищала свой суверенитет и своих граждан.
Напомним, что 30 марта не менее 15 палестинцев погибли. На следующий день 31 марта в Газе проходили протесты и похороны, был объявлен день траура.
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