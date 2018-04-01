Еще около 70 человек были ранены

Сектор Газа: отец одного из трех палестинских детей убитых в ходе боев между Израилем и ХАМАС. Фото: АFР

По информации палестинских медиков, 31 марта были ранены около 70 человек. Спикер Минобороны Израиля сказал, что в ведомстве изучают подробности беспорядков 31 марта, сообщает Reuters.

Палестинский президент Махмуд Аббас заявил, что Израиль несет ответственность за жертвы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что страна защищала свой суверенитет и своих граждан.

Напомним, что 30 марта не менее 15 палестинцев погибли. На следующий день 31 марта в Газе проходили протесты и похороны, был объявлен день траура.