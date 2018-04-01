В Венесуэле были задержаны пятеро сотрудников полиции по обвинению в причастности к гибели 68 человек в результате пожара в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо. Об этом написал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб в Twitter.

"Прокуратура выдала ордер на арест пятерых полицейских PoliCarabobo, ответственных за несчастный случай, который привел к гибели 68 граждан в тюрьме райотдела полиции: ИХ БЫЛО ЗАДЕРЖАНО #СПРАВЕДЛИВОСТЬ", - написал он.

Известно, что между задержанных - заместитель директора тюрьмы.

Как сообщал svodka.net ранее, в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибло 68 человек.

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