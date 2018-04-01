Президент напомнил, что через неделю Пасха — «праздник, который напоминает о ценности мира, о победе вечной жизни над смертью, о спасении».

Президент Петр Порошенко 1 апреля прибыл в Мариуполь с рабочим визитом. Об этом сообщается на его странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Счастлив встретить вместе с жителями Мариуполя и греческой общиной один из величайших христианских праздников — Вербное воскресенье», — написал он.

Порошенко напомнил, что через неделю Пасха — «праздник, который напоминает о ценности мира, о победе вечной жизни над смертью, о спасении».

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«И очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада российских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность», — подчеркнул президент.

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