Погода, Новости, загрузка...
Чемпионка России покончила жизнь самоубийством
01.04.2018 12:42
Чемпионка России покончила жизнь самоубийством По теме:

Победительница Кубка России по санному спорту между девушек покончила с собой в родном городе Чусовом Пермского края. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели юной спортсменки, имя которой не называется.

По одной из версий, она страдала от неразделенных чувств и жаловалась друзьям, что объект ее любви не обращает на нее никакого внимания, пишет  со ссылкой на .

Некоторые знакомые девушки считают, что это и стало причиной самоубийства.

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить