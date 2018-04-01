Победительница Кубка России по санному спорту между девушек покончила с собой в родном городе Чусовом Пермского края. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели юной спортсменки, имя которой не называется.

По одной из версий, она страдала от неразделенных чувств и жаловалась друзьям, что объект ее любви не обращает на нее никакого внимания, пишет со ссылкой на .

Некоторые знакомые девушки считают, что это и стало причиной самоубийства.

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