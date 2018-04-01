Ряд положений Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах являются спекулятивными и неоднозначными. Об этом сообщил экономист Андрей Вигиринский.

“Отдельные положения Порядка являются спекулятивными и неоднозначными”, — отметил он, информирует svodka.net.

Во-первых, по его словам, финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот в наличной форме осуществляется за счет местных бюджетов. Но это будет происходить исключительно при условии, принятия такого решения органами местного самоуправления. В случае непринятия такого решения соответствующие льготы продолжат предоставляться в безналичной форме. При этом органы местного самоуправления могут не вводить выплату наличными из-за норм количества поездок.

“Так, действующий порядок предусматривает, что размер ежемесячной наличной выплаты утверждается областными, Киевской городской администрациями и определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (г. Киеве) на 30 поездок. Для лиц, которые в соответствии с законами имеют право на льготы по оплате проезда транспортом общего пользования на междугородных маршрутах, размер ежемесячной наличной выплаты увеличивается на 20%. Вероятно, для того, чтобы не обострять ситуацию, ограничивая возможность перемещения граждан, не все ОМС пойдут на такие шаги”, — отметил знаток.

Более того, как добавил Вигиринський, в Порядке есть отдельные положения, противоречащие сути и целям монетизации.

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Так, порядок предусматривает, что дополнительно органы местного самоуправления имеют право принимать решение об увеличении количества поездок и размера суммы ежемесячной наличной выплаты для отдельных категорий лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда всеми видами транспорта. Так же и по категориям лиц, кроме определенных п. 3 Порядка, органы местного самоуправления вправе определять другие категории граждан, на которых будет распространяться его действие.

“То есть, судите сами, можно монетизировать, а можно этого и не делать. Можно сделать с 1 января доплату для льготников, как для наиболее добросовестных избирателей в размере эквивалентной не 30 поездкам в месяц, а допустим 60-ти или больше”, — обратил внимание он.

Экономист заострил внимание на еще одном “наиболее интересном примере нормотворца, который думал о децентрализации, но в конце понял, что могут быть сложности”.

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Так, в Порядке указывается, что лицам, имеющим право на льготы по оплате проезда и состоящих на учете в Реестре по месту жительства в населенном пункте, где не введено предоставление льгот в наличной форме, при оплате проезда в населенном пункте, где оно введено, выдается билет, заверенный должностным лицом транспортного предприятия, который принял соответствующую оплату, путем указания ФИО такого лица, проставления своей подписи и штампа предприятия с указанием даты поездки, населенного пункта. Возмещение стоимости проезда таким лицам производится органом местного самоуправления по месту нахождения лица на учете в Реестре на основании поданного заявления и билетов об оплате проезда.

“Что это значит? Если вдруг в вашем населенном пункте решения о монетизации не принято, а вы поехали к соседу, в населенном пункте которого такое решение принято. Вы покупаете билет, вероятно, тот, кто вам его продал, легализует его надписями и печатью предприятия (не думаю, что водитель при себе имеет дубликат, тем более десятки водителей). Далее все почти просто — заявление, билет, возмещение. В целом интересного мало”, — отметил Вигиринский.

Таким образом, как подытожил экономист, монетизация льгот на проезд, в том виде, в котором она введена сейчас, имеет ряд спорных моментов. В частности, создает почву для злоупотреблений местных властей попытками “купить” избирателей-льготников, а для самих льготников, если они будут путешествовать, значительно усложняет возмещение льгот. Кроме того, остается возможность вообще не вводить монетизацию.

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