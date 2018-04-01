Условием введения миротворцев на Донбасс является перемирие в регионе

Одним из условий введения миротворцев ООН на часть оккупированного Донбасса является отсутствие военных действий на этой территории, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Перемирие нам нужно, поскольку перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы", - сказал П.Порошенко на встрече с жителями г.Волноваха Донецкой области в воскресенье.

Он напомнил, что Украина настаивает на том, что миротворческая задача должна размещаться на всей оккупированной Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей.

"Нам нужны миротворцы, которые будут присутствовать на всей оккупированной территории и результатом этого будет то, что российские войска уйдут назад в Россию. Будут миротворцы, и они (представители РФ – ИФ) заберут артиллерию, пушки, танки, минометы, системы залпового огня – все, чем обстреливали многострадальную донецкую землю - назад к себе", - сказал президент.

П.Порошенко подчеркнул, что пояснения оккупантов, которые мотивируют закрытие заводов и вывоз оборудования промышленных предприятий из Донбасса "защитой русского мира" "никем уже не воспринимаются".

Он также отметил, что, благодаря партнерам Украины, свою подпись под заявлением о последнем перемирии на Донбассе в связи с Пасхальными праздниками поставил и президент РФ Владимир Путин. "Проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эмануэлем Макроном, мы обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии… с 30 марта", - рассказал П.Порошенко.