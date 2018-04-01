Президент Украины Петр Порошенко вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном дожали президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы заключить Пасхальное перемирие на Донбассе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Волноваху в Донецкой области, передает

“Проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к президенту Российской Федерации и дожали его, чтобы он подписал заявление, согласно которому 30 марта текущего года должно наступить перемирие на Донбассе”, - сказал он.

Напомним, по словам Порошенко Пасхальное перемирие нужно Украине для того, чтобы ввести специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета безопасности ООН. Ведь Украине нужны миротворцы, которые будут присутствовать на всей оккупированной территории и благодаря которым российские войска уйдут обратно в Россию, а украинские земли вернутся в Украину мирным путем.

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