|Милов: Тулеев - гондон. Довел до ручки потенциально богатый регион
|01.04.2018 12:56
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https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1887511414653858
25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании Тулеев извинился перед Путиным за пожар.Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя".
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