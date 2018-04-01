Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев превратил Кузбасс в монорегион, зависимый от добычи угля, заявил российский оппозиционный политик Владимир Милов. Милов: Тулеев сделал Кузбасс монорегионом, зависимым только от грязного угля Фото: Владимир Милов / Facebook "Тулеев – гондон. Довел до ручки потенциально богатый регион, кинул его на хищническое разграбление угольным олигархам, уничтожил экологию, сделал Кузбасс монорегионом, зависимым только от грязного угля. Инвесторы туда не поедут, и никто не поедет", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1887511414653858 25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании Тулеев извинился перед Путиным за пожар.Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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