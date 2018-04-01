Донбасс остается моим приоритетом. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита в Волноваху в Донецкой области, передает

“Моим приоритетом был, есть, остается и будет Донбасс. И бюджетные расходы, которые мы направляем, чтобы восстанавливать Донбасс, развивать, исправлять разрушенное жилье, восстанавливать инфраструктуру: мосты, строить дороги, строить школы, детские сады”, - подчеркнул Порошенко.

Президент также добавил, что начинать опорную школу надо с Волновахи, потому что здесь фантастические люди и дети.

“Волноваха — это символ внимания, которое президент, правительство демонстрируют по отношению к этому городу”, — отметил глава государства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

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