Президент планирует обсудить вопрос миротворцев на Донбассе

"Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах", - сообщил Порошенко во время визита в Мариуполе, пишет "Украинская правда".

"Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде - от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она пойдет через границу", - убежден Порошенко.

По его словам, нужно создать условия для введения миротворцев, "провести решение СБ ООН".

"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмут Россию. Они должны видеть, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украина и убивает украинский ", - сказал Президент.

Напомним, по данным украинского МИД, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.