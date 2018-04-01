|Порошенко 10 апреля встретится с Меркель
|01.04.2018 12:58
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Президент планирует обсудить вопрос миротворцев на ДонбассеПрезидент Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель
Фото: president.gov.ua
"Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах", - сообщил Порошенко во время визита в Мариуполе, пишет "Украинская правда".
"Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде - от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она пойдет через границу", - убежден Порошенко.
По его словам, нужно создать условия для введения миротворцев, "провести решение СБ ООН".
"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмут Россию. Они должны видеть, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украина и убивает украинский ", - сказал Президент.
Напомним, по данным украинского МИД, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.