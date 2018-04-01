Порошенко намерен пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и организовать встречу с греческой общиной

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить г.Мариуполь Донецкой области и место проживания греческой общины на Приазовье, сообщается на официальном сайте главы государства в воскресенье.

"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим, чтобы греки вместе с нами положили начало нескольким важным проектам и в части обучения, и в части строительства, и в части поддержки церкви. И многие другие вещи, которые буду исходить от вас - я буду это защищать", - сказал П.Порошенко во время встречи с представителями греческой общины Мариуполя в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

Президент поблагодарил общину за поддержку закона о развитии языка и подчеркнул важность поощрять маленьких детей учить украинский язык, поскольку те должны знать как свой язык, так и государственный украинский. "Я очень спасибо вас за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык", - сказал П.Порошенко.