Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о желании вывести американские войска из Сирии. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных чиновников, информирует svodka.net.

По данным издания, в начале недели состоится заседание Совета национальной безопасности США, на котором будет обсуждаться кампания против «Исламского государства» под предводительством США.

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