|Reuters: Трамп решил вывести американские войска из Сирии
|01.04.2018 13:03
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Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о желании вывести американские войска из Сирии. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух неназванных высокопоставленных чиновников, информирует svodka.net.
По данным издания, в начале недели состоится заседание Совета национальной безопасности США, на котором будет обсуждаться кампания против «Исламского государства» под предводительством США.
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