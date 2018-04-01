Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что оккупированные территории удастся вернуть в состав Украины мирным путем. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Мы мирным путем вернем украинскую землю Фото: Петро Порошенко / Twitter "Проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину (президенту РФ Владимиру Путину. – ) и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии с 30 марта текущего года. Это перемирие нам нужно, как воздух, потому что перемирие является условием, при котором мы можем внедрять специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы", – заявил он.Порошенко добавил, что с приходом на Донбасс миротворцев российские военные уйдут и заберут все свое оружие."Мы мирным путем вернем украинскую землю", – отметил президент.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта. По данным штаба АТО, боевики его нарушают.5 сентября 2017 года Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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