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Порошенко: вместе с Меркель и Макрона мы "дожали" Путина по "пасхального перемирие"
01.04.2018 13:06
Порошенко: вместе с Меркель и Макрона мы "дожали" Путина по "пасхального перемирие"
По словам Порошенко, это перемирие нужно Украине, "как воздух"
Украина вместе с Германией и Францией "дожала" на РФ, чтобы она подписала заявление о начале "пасхального перемирие" в Донбассе с 30 марта.
Порошенко: вместе с Меркель и Макрона мы "дожали" Путина по "пасхального перемирие" Ангела Меркель, Петр Порошенко, Владимир Путин. Фото: GETTY IMAGES

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с жителями Волновахи 1 апреля, передает телеканал "112 Украина".

"Наша общая задача - восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно следовательно, мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмануэлем Макрона, мы обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта ", - сказал он.

По словам Порошенко, это перемирие нужно Украине, "как воздух", поскольку это является условием введения миротворческой миссии на Донбасс.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников.

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