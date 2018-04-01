По словам Порошенко, это перемирие нужно Украине, "как воздух"

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с жителями Волновахи 1 апреля, передает телеканал "112 Украина".

"Наша общая задача - восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно следовательно, мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмануэлем Макрона, мы обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта ", - сказал он.

По словам Порошенко, это перемирие нужно Украине, "как воздух", поскольку это является условием введения миротворческой миссии на Донбасс.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников.