Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения совершил обряд крещения над нигерийским беженцем Джоном Ога, который предотвратил ограбление, сообщает La Repubblica.

Известно, что мигрант в сентябре разоружил голыми руками вооруженного холодным оружием мужчину, который ограбил супермаркет на окраине Рима.

Согласно данным издания, в качестве церковного имени Ога выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крестным отцом стал командир полицейской роты в Риме.

Летом 2017 года Папа Римский Франциск призвал международное сообщество обратить особое внимание на помощь малоимущим и беженцам.

Как сообщал svodka.net ранее, Папа Римский Франциск заявил одному из журналистов, что "ада не существует".

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