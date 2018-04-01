|Папа Римский крестил нигерийского беженца, предотвратившего ограбление
|01.04.2018 13:08
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Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения совершил обряд крещения над нигерийским беженцем Джоном Ога, который предотвратил ограбление, сообщает La Repubblica.
Известно, что мигрант в сентябре разоружил голыми руками вооруженного холодным оружием мужчину, который ограбил супермаркет на окраине Рима.
Согласно данным издания, в качестве церковного имени Ога выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крестным отцом стал командир полицейской роты в Риме.
Летом 2017 года Папа Римский Франциск призвал международное сообщество обратить особое внимание на помощь малоимущим и беженцам.
Как сообщал svodka.net ранее, Папа Римский Франциск заявил одному из журналистов, что "ада не существует".
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