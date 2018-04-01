А срубленные ценные породы деревьев — дуб, бук, ясень, сосна, лиственница, пользующиеся спросом в странах Европы, под видом топливных дров вывозятся за границу.

С 1 января 2017-го по 13 марта 2018-го органы полиции в Тернопольской области зарегистрировали 61 уголовное производство по факту незаконной рубки леса, из которых только шесть направлены в суд. Правда, прокуратура области уточняет, что в этом году из 13 открытых уголовных производств уже четыре пошли в суд. А суды в таких случаях учитывают ряд смягчающих обстоятельств и применяют к нарушителю нижнюю границу штрафа — 300 необлагаемых налогом минимумов, что составляет сегодня 5100 грн, информирует svodka.net.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Роман Якель. По его данным, пиловочник дуба в странах Восточной Европы стоит 55–70 евро за кубометр, а бук ценится еще дороже — 200–400 евро.

«Вот и получается, что правосудие включает лесным преступникам зеленый свет: можно смело рубить лес и получить приговор в виде такого «посильного» штрафа. А если нарушителя за незаконную рубку или повреждение деревьев и кустарников привлекают к административной ответственности, налагая штраф в сумме от 5 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 до 170 грн), то ему вообще ничего жаловаться!», — отмечает автор.

По его словам, далее срубленные ценные породы деревьев — дуб, бук, ясень, сосна, лиственница, пользующиеся спросом в странах Европы, под видом топливных дров вывозятся за границу. Более простой путь — самовольно срубленная древесина направляется на украинские пилорамы, работающие без государственной регистрации, или в такие же цеха по производству мебели.

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