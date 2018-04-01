Полиция Ивано-Франковской области задержала 11 жителей Киевской,
Харьковской и Луганской областей, которые устроили стрельбу в
ночном клубе в Ивано-Франковске. Задержанных доставили в городской
отдел полиции Фото: Патрульна поліція Івано-Франківської області /
Facebook "Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на
лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские
увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и
стреляют, пытаясь убежать. Патрульные оперативно задержали четырех
мужчин рядом с автомобилем, а одного – в кустах через дорогу.
Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба. В
результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги,
их госпитализировали", – рассказали в полиции.Часть
злоумышленников скрылась на автомобилях Volkswagen Caddy и Toyota
Land Cruiser Prado. Через несколько минут эти транспортные средства
полиция заблокировала на улице Независимости. Правоохранители
задержали еще пять мужчин.В автомобилях полицейские обнаружили
автоматическое и травматическое оружие. Задержанные – жители
Киевской, Харьковской и Луганской областей.Мужчин
освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской
отдел полиции.
https://www.facebook.com/ifpolice/posts/1744651582223683
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