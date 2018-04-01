Полиция Ивано-Франковской области задержала 11 жителей Киевской, Харьковской и Луганской областей, которые устроили стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске. Задержанных доставили в городской отдел полиции Фото: Патрульна поліція Івано-Франківської області / Facebook "Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного – в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба. В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали", – рассказали в полиции.Часть злоумышленников скрылась на автомобилях Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado. Через несколько минут эти транспортные средства полиция заблокировала на улице Независимости. Правоохранители задержали еще пять мужчин.В автомобилях полицейские обнаружили автоматическое и травматическое оружие. Задержанные – жители Киевской, Харьковской и Луганской областей.Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции. https://www.facebook.com/ifpolice/posts/1744651582223683 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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