2017 год стал очередным годом ограбления украинцев, пишет передает

Инфляция составила 22%. Этот показатель называется дефлятор ВВП, и он показывает, насколько выросли цены по всей экономике.

Сухие 22% означают, что за каждые 100 гривен ваших зарплат вы теперь можете купить на 22% меньше.

Так продолжается курс нынешней власти на обеднение населения. Разница между 2015 и 2017 годом состоит в следующем.

В 2015 году население Украины ограбили за счет девальвации гривны в три раза. Магазины и заправки переоценили товары в три раза, и постепенно за ними подтянулись все остальные цены в стране. В том числе, на рынках.

В 2017 году ограбление населения произошло не за счет курса, а за счет тарифов. За электричество платят все – от магазинов до заправок. Поэтому резкий рост тарифов вызвал новую волну инфляции. 22% – вот цена уступок Петра Порошенко своим бизнес-соратникам Ринату Ахметову, Игорю Кононенко и Дмитрию Фирташу.

На фоне этого ужаса Владимир Гройсман рассказывает сказки о росте экономики на 2,5%. А следом запускает новую серию сказки о Нью-Васюках. Премьер собирается насытить страну товарами и не допустить нового витка инфляции. , конечно, потому что тарифы будут расти и дальше – власть собирается внедрить грабительскую схему RAB-тарифов. От нее "прикурят" как Ахметов, так и Порошенко. Потеряют опять пересічні громадяни.

Если всмотреться в 2,5% Гройсмана, всплывет нелицеприятный факт. Прирост ВВП произошел за счет того, что заробітчани нарастили объем денежных переводов в Украину.

В 2016 переводы составляли $7,5 миллиардов

А в 2017 – уже $9,3 миллиарда

То есть, производство в Украине в 2017 году упало!

Это все, что нужно знать о том, как тандем Порошенко-Гройсман управляли экономикой Украины в 2017 году.

Конечно, им выгоднее говорить о Савченко.

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