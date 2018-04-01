Популярные туристические достопримечательности в Германии стали принимать криптовалюту

Оплатить посещение популярных туристических достопримечательностей Германии стало возможным с помощью криптовалюты, сообщает сайт .

В числе достопримечательностей, посещение которых можно оплатить биткоинами, баварский чертог Нойшванштайн, Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии, а также крупнейший парк развлечений в стране "Европа-парк". Также криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги начал принимать Национальный комитет Германии по туризму.

Криптовалюта, в том числе биткоины - это виртуальные деньги, которые отличаются от обычных тем, что не обеспечены золотыми резервами или экономикой какого-либо государства, их курс все время меняется.