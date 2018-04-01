По состоянию на утро 1 апреля уровень воды в Вилково достиг отметки 181 см, сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Подтоплено около 30% улиц города Вилково Фото: Павло Бойченко / Facebook "За ночь уровень воды поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см. Ветер с моря около 20 м/с, высокая волна. Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет", – написал он.Бойченко сообщил, что с продуктами питания в населенном пункте проблем нет."На случай необходимости подготовлены места для размещения людей. Ситуация на постоянном контроле главы области", – рассказал Бойченко. https://www.facebook.com/bojcenko/posts/1596585123730820 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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