По состоянию на утро 1 апреля уровень воды в Вилково достиг отметки
181 см, сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Подтоплено
около 30% улиц города Вилково Фото: Павло Бойченко / Facebook "За
ночь уровень воды поднялся еще на 10 см и достиг отметки 181 см.
Ветер с моря около 20 м/с, высокая волна. Подтоплено около 30% улиц
города. В домах воды пока нет", – написал он.Бойченко сообщил,
что с продуктами питания в населенном пункте проблем нет."На случай
необходимости подготовлены места для размещения людей. Ситуация на
постоянном контроле главы области", – рассказал Бойченко.
https://www.facebook.com/bojcenko/posts/1596585123730820
Сводка.нет - Новости Украины и Мира