Сцена в Altice Arena на "Евровидении 2018" будет очень
технологичной, следовательно основной выговор будет на декорациях,
сообщили организаторы конкурса. В этом году зал "Евровидения"
сможет вместить 20 тыс. зрителей Фото: Eurovision Ukraine /
Facebook "Начался монтаж сцены главного песенного конкурса Европы в
Altice Arena. В этом году зал сможет вместить в себя 20 тыс.
зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные
спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018
году экрана не будет, следовательно основной выговор будет на
декорациях", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/eurovision.evrobachennya/posts/1800626720231597
"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне
8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй
полуфинал.Украину на "Евровидении 2018" представит Melovin. Он
получил пять баллов от судей и шесть от зрителей.
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