Сцена в Altice Arena на "Евровидении 2018" будет очень технологичной, следовательно основной выговор будет на декорациях, сообщили организаторы конкурса. В этом году зал "Евровидения" сможет вместить 20 тыс. зрителей Фото: Eurovision Ukraine / Facebook "Начался монтаж сцены главного песенного конкурса Европы в Altice Arena. В этом году зал сможет вместить в себя 20 тыс. зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, следовательно основной выговор будет на декорациях", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/eurovision.evrobachennya/posts/1800626720231597 "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.Украину на "Евровидении 2018" представит Melovin. Он получил пять баллов от судей и шесть от зрителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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