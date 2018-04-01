Президент Украины Петр Порошенко пригласит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Донецкую область, передает со ссылкой на официальный сайт Президента.

“Планирую пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье”, — отметил Порошенко.

Как уточнил он, мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим для того, чтобы греки вместе с нами начали несколько важных проектов и в обучении, и по строительству, и по поддержке церкви.

Напомним, Президент гарантировал Донбассу приоритетную поддержку. Он заявил в Волновахе, что Донбасс был, есть, остается и будет его приоритетом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира