Это первое одобрение лицензированной США спутниковой группировки для предоставления широкополосной интернет-связи с использованием нового поколения спутниковых технологий .

Маску разрешили запустить бесплатный интернет для всех, информирует svodka.net.

Федеральная комиссия по связи США официально дала согласие частной аэрокосмической компании SpaceX на разворачивание системы глобального спутникового интернета. Об этом сообщает Reuter.

«Это первое одобрение лицензированной США спутниковой группировки для предоставления широкополосной интернет-связи с использованием нового поколения спутниковых технологий с низкой земной орбиталью», — говорится в заявлении FCC.

Всего компания Илона Маска запросила дозволение на запуск 4425 интернет-спутников. В свою очередь, Федеральное авиационное управление (FAA) сообщило, что SpaceX планирует запустить ракеты Falcon9 2 апреля на мысе Канаверал, штат Флорида.

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«Ракета будет носителем спутника связи», — сообщили в FAA.

Маск, который также является основателем и исполнительным директором автопроизводителя Tesla Inc, заявлял в 2015 году, что SpaceX планирует запустить спутниковый интернет, который сможет обеспечивать будущий город на Марсе.

Недавно Маск анонсировал, что SpaceX будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году.

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