Иногда именно через ароматов организм сигнализирует о возможных неполадках, пишет со ссылкой на .

Распространенные бытовые причины

Существуют естественные предпосылки для ухудшения запаха тела, вызванные безобидными привычками и некоторыми состояниями. Если проблем со здоровьем как таковых нет, устранив первопричину, можно добиться существенного улучшения.

1. Стресс

Естественная реакция организма в любой нештатной ситуации – усиление потоотделения. Вызвать стресс может что угодно – плохая новость, напряженная работа, испуг. Сам по себе пот не имеет запаха – неприятный запах появляется, когда выделяемая жидкость смешивается с находящимися на коже и одежде бактериями. Бороться с этим явлением можно только двумя способами – научиться управлять своими эмоциями и соблюдать правила гигиены.

2. Прием медикаментов

Повышенное потоотделение могут вызвать и некоторые медицинские препараты, в том числе жаропонижающие, антигистаминные, противоотечные. В этом случае следует посоветоваться с лечащим врачом, который заменит медикамент другим или откорректирует дозировку.

3. Несвежее белье

Нижнее белье соприкасается с наиболее склонными к потоотделению участками тела. Влажная среда способствует размножению бактерий, которые, как мы уже знаем, при смешивании с потом начинают источать неприятный благовоние. Также некоторые ткани активно впитывают запахи. Чем дольше они контактируют с телом, тем больше вероятность того, что даже при стирке они не будут устранены. Белье не следует носить более одного дня.

4. Обувь на босую ногу

Носки и закрытая обувь – неразлучная пара. Тканевая прослойка между кожей и внутренней поверхностью туфель или кроссовок впитывает влагу. Одну и ту же обувь не рекомендуется носить даже два дня подряд, но, когда нет другой альтернативы, на помощь придут эти простые рекомендации:

хорошо проветривайте туфли, в случае необходимости мойте или меняйте стельки;

перед сном наносите на кожу стоп небольшое количество антиперспиранта;

время от времени принимайте антибактериальную ванночку для ног (один из составов – раствор уксуса в воде в соотношении 1:2).

5. Любовь к острой пище

Специи придают нашим любимым блюдам особенный вкус и запах, но именно они также провоцируют ухудшение запаха тела. В особенности «опасны» в этом ключе восточные пряности – они выделяют серосодержащие газы, которые выводятся через поры кожных покровов в течение нескольких часов после трапезы.

Медицинские причины

Здоровый запах тела может сменяться неприятным и вследствие некоторых нарушений медицинского характера. Наиболее распространенными считаются 3 из них, а узнать их можно по изменениям выделяемого организмом пота.

1. Избыток метионина

Эта редкая аминокислота содержит серу, нарушения в ее синтезе способствуют образованию чрезмерного количества диметилсульфида. Проблему можно распознать по аромату вареной капусты, который исходит от тела. Одной из причин его возникновения считается потребление большого количества богатой животными белками пищи – мяса и сыра. Однако не исключена и возможность генетической мутации, из-за которой снижается выработка способствующих разрушению метионина ферментов. Игнорировать такие явления не стоит, так как они чреваты различными неврологическими патологиями и общим ухудшением состояния.

2. Триметиламинурия

Аромат разлагающейся рыбы вызывает вырабатываемый в кишечнике триметиламин, необходимый для эффективного переваривания целого ряда продуктов. Избыточное количество этого вещества возникает в случаях, когда организм не может синтезировать уничтожающий его фермент. Поэтому триметиламин выводится вместе с жидкостями – потом и мочой.

3. Избыток изовалериановой кислоты

Характерный сырный запах свидетельствует о чрезмерной концентрации изовалериановой кислоты, повышение которой стимулирует развитие патологий головного мозга и даже вызывает летальный исход, в особенности между маленьких детей. Недостаток нейтрализующего ее фермента – генетическое отклонение, в связи с чем как такового лечения не существует. Однако организм можно поддерживать во вполне удовлетворительном состоянии, отказавшись от богатых лейцинами продуктов.

Нетипичные запахи, которые могут быть симптомами

Наше тело всегда сигнализирует о возможных нарушениях в его функционировании, в том числе и через запахов. Мы с вами рассмотрим основные их источники и признаки того, что следует обратиться к врачу для обследования.

1. Запах изо рта

Сладковато-приторный благовоние обычно встречается у страдающих диабетом людей. Это явление объясняется тем, что организм вместо глюкозы в качестве источника энергии использует жир, а это способствует образованию кетона. Переизбыток этого вещества может спровоцировать:

диабетическую кому;

онкологические поражения головного мозга;

потери сознания.

Распознать проблему поможет тестирование с использованием кетоновых полосок, однако при первых проявлениях следует сразу обратиться к профильному специалисту, в особенности, если есть подозрение или подтвержденный факт заболевания диабетом.

Рыбный благовоние свидетельствует о поражении почек, которое на ранних стадиях проходит практически бессимптомно. Чтобы предотвратить заболевания, нужно следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови, а также отказаться от богатой жирами и холестерином пищи в пользу здорового питания.

Перманентно гнилостное дыхание обычно объясняется несоблюдением гигиены или наличием воспалительного процесса.

2. Нетипичный запах мочи

Вместе с уриной из организма выводится большое количество токсинов, следовательно неудивительно, что ее запах далек от приятного.

Резкий аммиачный запах может быть симптомом обезвоживания или инфекции мочевыделительной системы. Если урина обладает сладковато-резким запахом, напоминающим кленовый сироп, это свидетельствует о неспособности организма продуцировать ряд аминокислот, принимающих непосредственное участие в пищеварении. Часто это является также признаком некоторых генетических заболеваний.

3. Кровь

В этом контексте речь идет о повреждении кожных покровов, сопровождающихся кровопотерей, то есть не о менструальных выделениях у женщин. Если спустя несколько дней после ранения от него исходит неприятный запах, это может быть свидетельством его инфицирования.

4. Стул

Как и с уриной, с каловыми массами из организма выводятся токсины и отработанный материал, следовательно и запах у них соответствующий. Но в некоторых случаях это может быть также признаком непереносимости лактозы.

5. Ноги

Неприятный запах в области ступней появляется после целого дня ношения обуви или физической нагрузки. Как правило, он исчезает после гигиенических процедур и небольшого отрезка времени, в течение которого ноги «дышат». Если запах является постоянным, не будет лишним обследовать ступни, пальцы и ногти на предмет наличия грибкового поражения. В особенности, если это явление сопровождается шелушением или покраснением кожи, появлением волдырей.

Сырный запах возникает в том случае, если пренебрегать правилами гигиены или носить старую, впитавшую большое количество пота обувь. Однако иногда это может быть свидетельством гормональных нарушений или гипергидроза – повышенного потоотделения, не зависящего от условий окружающей среды.

Человеческий организм – одна из наиболее совершенных систем, созданных природой. Игнорирование подсказок, которые он нам дает, нередко приводит к развитию хронических заболеваний. Обращая внимание на изменение исходящих от тела ароматов, мы с большой вероятностью можем предупредить или избежать ухудшения его состояния.

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