За прошедшие сутки на Востоке Украины боевики совершили 11 обстрелов, из них 9 были прицельными, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщил полковник Максим Праута, представитель Министерства обороны Украины, во время пресс-брифинга, передает

На Луганском направлении после 20:00 боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе Катериновки из минометов калибра 82 мм, станковой гранатомета и БМП. В общем боевики выпустили 4 минометных мины в сторону украинских позиций.

На Донецком направлении ночью боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе Водяного из стрелкового оружия. Начиная с 15:00 боевики начали серию прицельных обстрелов.

"В вражеским огнем трижды оказались наши опорные пункты в районе Павлополь, также одиночные обстрелы украинских позиций зафиксированы в районе населенных пунктов Авдеевка, Водяное и Марьинка", - детализировал полковник Праута.

Боевики активно применяли весь спектр стрелкового оружия и гранатометы различных типов. За сутки украинские военные один раз открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, режим прекращения огня, согласованный сторонами конфликта в связи с Пасхой, вступил в силу в Донбассе 30 марта.

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