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Порошенко посетил окрестности Мариуполя и возложил цветы к памятному знаку погибшим под Волновахой. Фоторепортаж
01.04.2018 13:44
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  События

Порошенко посетил окрестности Мариуполя и возложил цветы к памятному знаку погибшим под Волновахой. Фоторепортаж

Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook Фото: Павло Жебрівський, Петро Порошенко / Facebook В Донецкой области президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к памятному знаку жертвам трагедии под Волновахой и почтил память погибших минутой молчания. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский в Facebook. Жебривский отметил, что гибель при обстреле 12 пассажиров рейсового автобуса стала очередным преступлением российских оккупационных войск на территории Украины, которой даст оценку Гаагский трибунал. Порошенко пообщался с военнослужащими, которые несут службу близко Волновахи, и передал им пасхальную корзину. На странице президента в Facebook сообщается, что глава государства в ходе поездки также посвятил вербу с жителями Мариуполя.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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